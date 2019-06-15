В Нижнем Тагиле состоялся первый этап чемпионата снайперов по высокоточной стрельбе

Соревнования, организованный Всероссийской Ассоциацией тактической стрельбы, собрали более 50 участников. Снайперам предстояло выполнить 20 упражнений на дистанциях до 1,5 км. Участники чемпионата стреляли по бумажным мишеням, звонкому подвешенному гонгу и водным целям. Спортсменам организовали имитацию стрельбы с вертолета, для этого была установлена вышка высотой в 45 метров.