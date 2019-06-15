В Нижнем Тагиле состоялся первый этап чемпионата снайперов по высокоточной стрельбе
Сегодня, 22:20СпортФото: «Областная Газета»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле на полигоне «Старатель» прошел первый этап второго чемпионата по высокоточной стрельбе, сообщает «Областная газета».
Сюжеты: Нижний Тагил
Соревнования, организованный Всероссийской Ассоциацией тактической стрельбы, собрали более 50 участников. Снайперам предстояло выполнить 20 упражнений на дистанциях до 1,5 км. Участники чемпионата стреляли по бумажным мишеням, звонкому подвешенному гонгу и водным целям. Спортсменам организовали имитацию стрельбы с вертолета, для этого была установлена вышка высотой в 45 метров.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Победителем этапа стала снайпер спецподразделения СОБР Управления Росгвардии по Свердловской области. Второе и третье места завоевали спортсмены 24-й бригады ГРУ Министерства обороны РФ. Следующий этап чемпионата пройдет в Тюмени в середине июля.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей