Английским футболистам разрешили акцию против расовой дискриминации
Сегодня, 15:27СпортФото: wikimedia.org
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Вместо фамилий на спинах игроков появятся надпись в поддержку темнокожих.
Английские клубы согласовали с лигой акцию в поддержку темнокожих, сообщает «Советский спорт».
В первом туре после рестарта национального чемпионата на майках игроков появится надпись Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значения), которая стала главным лозунгов американских протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Отметим, что после паузы, вызванной коронавирусом, чемпионат Англии возобновится 17 июня.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей