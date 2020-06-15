Рейес считает, что Джонс сознательно избегает реванша из страха потерять титул
Два американца в феврале сражались за чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе
Американский боец смешанных единоборств Доминик Рейес обвинил чемпиона Абсолютного бойцовского Джона Джонса в том, что тот сознательно избегает реванша, а потому предложил UFC сделать титулом вакантным. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на интервью Рейеса американской прессе.
«Очевидно, что наш бой превратился в собачью драку, и это было моей заслугой, – заявил Рейес. – Я заставил работать его на пределе, заставил его почувствовать себя так, как никогда прежде. Его никогда не перебивали в стойке, он никогда не получал столько повреждений, и у него не было соперника, который его не боялся. Он не готов терять свой пояс менее, чем за несколько миллионов. Он знает, что скоро лишится звания чемпиона, а потому пытается сделать все, чтобы избежать встречи со мной. Это ведь очевидно».
8 февраля Джонс победил Рейеса единогласным решением судей после пяти раундов в титульном поединке на турнире UFC 247 в Хьюстоне.