ЧМ-2018 в России завершён: Франция одержала победу над Хорватией - 4:2

15 июля в московских «Лужниках» завершился финальный матч Чемпионата мира по футболу. Сборная Франции одержала победу над командой Хорватии со счётом 4:2.
Командам удалось закончить игру в основное время. При этом в ходе матча не обошлось без автогола со стороны хорвата Манджукича и реализованного пенальти в ворота сборной, ранее обыгравшей Россию.
В начале второго тайма три девушки и один парень, переодевшиеся в парадную полицейскую форму, выбежали на середину футбольного поля, чем вызвали недовольство хорватской сборной. Деян Ловрен, судя по его реакции, был в ярости, что у команды отняли время игры. СМИ сообщают, что это выходка была акцией Pussy Riot, которые выступают за то, чтобы «земного милиционера должен заменить небесный».
После завершения матча была назначена церемония награждения: она состоялась под дождём. Таким образом, чемпионами мира стали французы, «серебро» у хорватов и «бронза» у бельгийцев.