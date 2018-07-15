ЧМ-2018 в России завершён: Франция одержала победу над Хорватией - 4:2

Командам удалось закончить игру в основное время. При этом в ходе матча не обошлось без автогола со стороны хорвата Манджукича и реализованного пенальти в ворота сборной, ранее обыгравшей Россию.

В начале второго тайма три девушки и один парень, переодевшиеся в парадную полицейскую форму, выбежали на середину футбольного поля, чем вызвали недовольство хорватской сборной. Деян Ловрен, судя по его реакции, был в ярости, что у команды отняли время игры. СМИ сообщают, что это выходка была акцией Pussy Riot, которые выступают за то, чтобы «земного милиционера должен заменить небесный».