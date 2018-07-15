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ЧМ-2018 в России завершён: Франция одержала победу над Хорватией - 4:2
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ЧМ-2018 в России завершён: Франция одержала победу над Хорватией - 4:2

Вчера, 22:17Спорт
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