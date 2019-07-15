Из-за регистрации федерации художественной гимнастики в Нижнем Тагиле зреет конфликт

Тагильскую федерацию по художественной гимнастике официально зарегистрировали на прошлой неделе, 8 июля. Прежде в городе существовало незарегистрированное объединение тренеров, которое тоже называлось «федерацией» и, по словам её главы Галины Спициной, подчинялось областной федерации. В 2018 году президентом свердловской федерации выбрали Елену Мурзину, которая изменила подход к развитию художественной гимнастики в области и в процессе лишилась доверия нескольких членов.

Мурзина включила обязательный стартовый взнос. Мы в этом с ней не сошлись. Мы со своих гимнасток денег не собираем,рассказала TagilCity.ru Галина Спицина.

Тогда, объясняет Спицина, Елена Мурзина зарегистрировала новую федерацию, а прежнюю возглавила Наталья Сюккя, и теперь в области действует две федерации, а областной раскол распространился и на Нижний Тагил. Галина Спицина заявляет, что тагильский тренер Екатерина Школьник поддалась влиянию Мурзиной и зарегистрировала в городе новую федерацию в противовес уже существующей. При этом Спицина призналась, что Екатерина Школьник предлагала сотрудничество, но её эти условия не устроили.

Катя у меня спросила: «Галина Васильевна, вы будете вице-президентом моей федерации?» Я ей ответила: «Катя, я в твоей федерации вообще ни кем не буду. Если ты будешь президентом федерации города Нижний Тагил, то я в ней состоять просто не буду». Я думаю, от этого мне хуже не станет,говорит Спицина.

В то же время Наталья Сюккя и Елена Мурзина заявили, что противостояния между ними нет: обе их организации имеют право на существование и конкурировать не собираются.

Екатерина Школьник в свою очередь объяснила TagilCity.ru, что тоже не собиралась ни с кем соперничать, но для развития художественной гимнастики в Нижнем Тагиле давно было необходимо создать организацию в соответствии со всеми юридическими требованиями — в первую очередь, потому что теперь все финансы будут подотчётны, а расходы представлены наглядно.

В администрации Нижнего Тагила TagilCity.ru это подтверждают, отмечая при этом, что, несмотря на заявления Галины Спициной, деньги со спортсменов её организация всё-таки брала.

Я знаю, что с родителей берут деньги. Мне бы хотелось, чтобы это проходило через официальные счета. Теперь, когда они стали юридическими лицами, хоть здесь порядок наведём. Люди будут видеть, куда они отдают деньги. Потому что-то, что до этого происходило, было не совсем законно. Вроде как, отчитывались, но как отчитаться за то, что ты получаешь непонятно как,говорит начальник управления физкультуры и спорта администрации Нижнего Тагила Ирина Еремеева.

По словам Екатерины Школьник, союз тренеров в возглавляемой ею федерации уже пополняет свои ряды. Однако Галина Спицина заявила TagilCity.ru, что тоже собирает тренеров, чтобы официально зарегистрировать её, уже существовавшую, организацию. Собрание должно состояться 18–19 июля. Как отметили наши собеседники, Спицина имеет на это полное право, но в мэрии стороны призывают к сотрудничеству.