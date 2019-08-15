Организаторы турнира по хоккею в Нижнем Тагиле опровергли приезд ХК «Автомобилист»
Школу «Спутник», на базе которой пройдёт областной турнир по хоккею на призы Сергея Гусева, завалили звонками о приобретении билетов, сообщил TagilCity.ru директор учреждения Сергей Челушкин. По его словам, после публикации анонса в прессе люди подумали, что на турнир приедут профессиональные клубы, однако это не так.
Как пояснил TagilCity.ru Сергей Челушкин, турнир — молодёжный, для юношей 2006 года рождения. По его словам, в афише это чётко указано.
Кроме того, отмечает Челушкин, ошибка была допущена в представлении участников под подписью «ХК», что подразумевает профессиональный статус команды, но журналисты (в том числе нашего издания, а также АН «Между строк» и «Вечерних ведомостей») не обратили на это внимания, из-за чего новость вызвала ажиотаж.
Как можно было не увидеть этого? И зачем было писать везде «ХК»? Люди подумали, что речь о профессиональных клубах. В афише — просто «Спутник», «Автомобилист» и так далее. И потом, никакого ХК «Спутник» уже не существует — только школа,возмущается Сергей Челушкин.
Напомним, турнир (молодёжный, для юношей 2006 года рождения) пройдёт с 17 по 20 августа во дворце ледового спорта им. В. К. Сотникова. Участники получат призы от имени заслуженного мастера спорта Сергея Гусева.