Уральские спортсмены взяли «серебро» на фестивале национальных видов спорта в Уфе

Победителями соревнований стали спортсмены из Башкирии, третье место досталось москвичам. Участники соревновались в таких видах спорта, как акробатический рок-н-ролл, армрестлинг, бильярдный спорт, борьба на поясах, всестилевое каратэ, гиревой спорт, городошный спорт, корэш, лапта и других.