Уральские спортсмены взяли «серебро» на фестивале национальных видов спорта в Уфе
Сегодня, 10:44СпортФото: Министерство молодёжной политики и спорта Республики Башкортостан
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Спортсмены Свердловской области заняли второе место на V Всероссийском фестивале национальных и неолимпийских видов спорта, который проходил в Уфе, сообщает Министерство молодёжной политики и спорта Республики Башкортостан.
Победителями соревнований стали спортсмены из Башкирии, третье место досталось москвичам. Участники соревновались в таких видах спорта, как акробатический рок-н-ролл, армрестлинг, бильярдный спорт, борьба на поясах, всестилевое каратэ, гиревой спорт, городошный спорт, корэш, лапта и других.
Всего в соревнованиях приняли участие 627 спортсменов из 44 субъектов Российской Федерации. Фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта проводится с 2014 года.
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