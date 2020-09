Центральный защитник ЦСКА Хердур Магнуссон подвел итоги домашнего матча седьмого тура Российской Премьер-лиги со «Спартаком» (3:1). Напомним, что армейцы одержали вторую победу кряду в чемпионате и поднялись на четвертое место в турнирной таблице.

«Надеюсь, мы положили начало победной серии. Конечно, хочется подняться на вершину, но прошло пока мало игр, впереди большой путь. Я рад, что сегодня отличился после подачи с углового. У нас не так много высоких игроков, и тем высоким, кто есть, нужно больше забивать с угловых, со штрафных ударов», – цитирует Магнуссона «Советский спорт» с ссылкой на пресс-службу армейского клуба.

