Уралец Петр Ян проведет защиту пояса UFC в декабре

Уралец Петр Ян проведет защиту пояса UFC в декабре

Сегодня, 12:22СпортPhoto: pixabay.com
Стала известна вероятная дата следующего поединка Петра Яна из Екатеринбурга в UFC, сообщает «Правда УрФО».

Он выйдет на защиту чемпионского пояса в легчайшем весе до конца этого года.

Обозреватель ESPN Бретт Окамото написал в Twitter, что по словам главы UFC Дэйны Уайта, титульный бой в легчайшем весе между Петром Яном и Альджамейном Стерлингом пройдет 12 декабря в Лас-Вегасе.

В этот день проведут турнир UFC 256, главным событием которого должен был стать бой Камару Усмана и Гилберта Бернса, однако его перенесли на 2021 год.

Напомним, уралец Петр Ян согласно обновленному рейтингу спортивной организации UFC вошел в десятку сильнейших бойцов планеты.

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