Уралец Петр Ян проведет защиту пояса UFC в декабре

Стала известна вероятная дата следующего поединка Петра Яна из Екатеринбурга в UFC, сообщает «Правда УрФО».

Он выйдет на защиту чемпионского пояса в легчайшем весе до конца этого года. Обозреватель ESPN Бретт Окамото написал в Twitter, что по словам главы UFC Дэйны Уайта, титульный бой в легчайшем весе между Петром Яном и Альджамейном Стерлингом пройдет 12 декабря в Лас-Вегасе. В этот день проведут турнир UFC 256, главным событием которого должен был стать бой Камару Усмана и Гилберта Бернса, однако его перенесли на 2021 год. Напомним, уралец Петр Ян согласно обновленному рейтингу спортивной организации UFC вошел в десятку сильнейших бойцов планеты. Уралец Петр Ян попал в десятку сильнейших бойцов планеты

