Тагильчанка Ирина Потеева - победитель Кубка России по боксу
15 ноября 2010, 13:28СпортОльга
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Представительница спортивного клуба «Спутник» Ирина Потеева стала обладательницей Кубка России по боксу в весовой категории до 75 кг.
Победа тагильчанке досталась довольно легко, сообщает пресс-служба СК«Спутник».Полуфинальный бой с Аленой Тумашовой из Каменска-Уральского былостановлен досрочно ввиду явного преимущество нашей спортсменки.Соперница по финалу Елена Выстропова из Астрахани снялась врачом,отказавшись от борьбы за титул.
Неплохой результат показала еще одна представительница «Спутника» -18-летняя Эльмира Сулейманова (в.к. до 57 кг) дошла до четвертьфинала,где по очкам уступила победительнице турнира – мастеру спорта изСтаврополя Оксане Щетининой.
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