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Тагильчанка Ирина Потеева - победитель Кубка России по боксу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанка Ирина Потеева - победитель Кубка России по боксу

15 ноября 2010, 13:28СпортОльга
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