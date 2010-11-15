Тагильчанка Ирина Потеева - победитель Кубка России по боксу

Победа тагильчанке досталась довольно легко, сообщает пресс-служба СК«Спутник».Полуфинальный бой с Аленой Тумашовой из Каменска-Уральского былостановлен досрочно ввиду явного преимущество нашей спортсменки.Соперница по финалу Елена Выстропова из Астрахани снялась врачом,отказавшись от борьбы за титул.