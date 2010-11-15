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В Нижнем Тагиле прошли соревнования по самбо, приуроченные к 72-летию этого вида спорта
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле прошли соревнования по самбо, приуроченные к 72-летию этого вида спорта

15 ноября 2010, 18:23СпортАнка
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