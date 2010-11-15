В Нижнем Тагиле прошли соревнования по самбо, приуроченные к 72-летию этого вида спорта

В соревнованиях принимали участие 160 спортсменов из 10 городов Свердловской области. Как рассказал корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» директор ДЮСШ №2 Игорь Перминов, тагильчане заняли первое место в командном зачете. В четверг, 18 ноября, 15 тагильских самбистов примут участие в турнире, приуроченном к 72-летию самбо, который пройдет в Верхней Пышме. Как пишет «Джаст Медиа», 72 года назад, самбо, как вид спорта официально было признано спорткомитетом СССР. В этом году к этой дате будет приурочена специальная акция — сразу в 50 городах нашей страны пройдут юношеские соревнования в рамках Всероссийского дня самбо.