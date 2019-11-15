Более 400 спортсменов приедут в Нижний Тагил на региональный турнир по плаванию

На открытии двадцать первого турнира присутствовали глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, вдова Владислава Асаева, а также его ученики разных лет.

Я приветствую участников соревнований и гостей города. Желаю всем легкой воды, хороших результатов и победы сильнейшим,обратился к участникам соревнований глава города, мастер спорта СССР по плаванию Владислав Пинаев.

Начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политике Ирина Еремеева отметила, что сама является воспитанницей Асаева и поблагодарила организаторов турнира за сохранение памяти о выдающимся тренере.