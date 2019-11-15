Более 400 спортсменов приедут в Нижний Тагил на региональный турнир по плаванию
Сегодня, 14:49СпортФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле в СШОР «Юпитер» стартовал региональный турнир по плаванию памяти Владислава Асаева. На соревнования приедут более 400 спортсменов из разных городов Свердловской области, сообщает администрация города.
Сюжеты: Нижний Тагил
На открытии двадцать первого турнира присутствовали глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, вдова Владислава Асаева, а также его ученики разных лет.
Я приветствую участников соревнований и гостей города. Желаю всем легкой воды, хороших результатов и победы сильнейшим,обратился к участникам соревнований глава города, мастер спорта СССР по плаванию Владислав Пинаев.
Начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политике Ирина Еремеева отметила, что сама является воспитанницей Асаева и поблагодарила организаторов турнира за сохранение памяти о выдающимся тренере.
На турнире Нижний Тагил будут представлять 60 спортсменов из четырех спортшкол и клубов города. Всего ожидается приезд более 400 участников.
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