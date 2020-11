Симптомов заболевания у нападающего нет.

Форвард английского «Ливерпуля» Мохамед Салах заразился коронавирусом. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на официальный твиттер сборной Египта. Салах сдал положительный тест на COVID-19, находясь в египетской национальной команде, которая готовится к отборочным матчам Кубка Африки. Симптомов заболевания у звезды «Ливерпуля» нет. По действующим в Великобритании правилам Салаху придется оставаться в Египте до полного выздоровления.

