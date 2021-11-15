Уральские конькобежцы завоевали три медали на всероссийских соревнованиях

В общей сложности спортсмены из Свердловской области завоевали три медали. Владимир Семирунний одержал победу на дистанции три тысячи метров, а также взял бронзу в командной гонке на восемь кругов. Юлия Епифанова же в командной гонке на шесть кругов тоже заняла третье место, сообщает пресс-служба МБУ СШ «Юность».
Отмечается, что в соревнованиях учувствовали юниоры и юниорки 18-19 лет. Теперь по результатам всероссийских отборочных соревнований был сформирован состав сборной России на юниорские этапы кубка мира. В состав от школы «Юность» вошли Владимир Семирунний и Екатерина Кошелева.
В 2021 году этапы юниорского кубка мира пройдут в Инцелле в Германии 27–28 ноября и 4–5 декабря.
Напомним, боксер из Краснотурьинска Павел Коробицын получил звание мастера спорта России после победы на турнире в Казани. Он проходил в столице Татарстана среди юниоров 17-18 лет.