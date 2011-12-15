Открытием чемпионата Европы по плаванью стала тагильчанка Дарья Деева
С 8 по 11 декабря в польском городе Щецине прошел чемпионат Европы по плаванию на короткой воде. Сразу три награды на нем завоевала тагильская спортсменка Дарья Деева.
Итогом моего выступления на чемпионате стали две бронзы: за 50- и 100-метровку брасом, и серебро за эстафету 4 по 50 метров в комбинированном стиле. Я считаю, что свою задачу выполнила. Но радоваться ей мне некогда. Буквально на днях я приму участие в следующих соревнованиях рассказала Дарья Деева корреспонденту Tagilcity.
Уже 17 декабря тагильчанка примет участие в «Кубке Сальникова», который состоится в Санкт-Петербурге. Пока еще Дарья находится в Нижнем Тагиле, куда приехала сразу после чемпионата Европы, но уже сегодня вечером отправится в Питер. На предстоящий кубок у нее большие планы: Дарья надеется проплыть дистанции по 50 и 100 метров еще быстрее, чем в Польше.
Журналисты и опытные спортсмены называют Дарью открытием чемпионата Европы. А в Федерации плавания Свердловской области внимательно следят за успехами тагильской пловчихи, считая ее основной претенденткой на место в олимпийской команде.
У нас есть сразу несколько способных девчонок, которые могут пробиться в Лондон: Устинова, Темникова, но шансы Деевой самые реальные утверждает вице-президент свердловской Федерации плавания Сергей Куликов.
Преподаватели относятся ко мне с пониманием, учитывая плотный графикмоих тренировок. Даже иногда разрешают мне присылать им контрольные икурсовые работы по электронной почте, когда у меня не получается сдатьих лично. Но что касается экзаменов, то все их я сдаю сама, поблажек мнене делают делится Дарья Деева.
© Валерия Лошкарева, TagilCity.ru