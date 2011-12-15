«Спутник» взял у «Мечела» реванш

Гости открыли счет уже на 7-й минуте: Дмитрий Цыбин вывел на «убойную» позицию командированного из «Трактора» Сергея Пайора, и тот без помех пробил с трех метров. Наших игроков неудача не сломила, еще в первом периоде они могли отыграться, но именитый вратарь «Мечела» Егор Подомацкий действовал уверенно и надежно.

Удача улыбнулась «Спутнику» на 29-й минуте при реализации большинства. Шайба влетела в сетку от ноги Владимира Дудрова, судья долго смотрел видео, но в итоге взятие ворот засчитал. Для тагильского нападающего этот гол стал 99-м в карьере. Вскоре нашу команду вывел вперед еще один воспитанник местной школы хоккея Павел Попов. Егор Рожков выцарапал шайбу у соперника в центре площадки, и №8 без промедления пробил по воротам. С первым броском Подомацкий справился, но тагильчанин оказался расторопнее на добивании. Не прошло и полутора минут, как красный свет загорелся за спиной Александра Хомутова. Красивую комбинацию партнеров завершил Степан Филонов – 2:2.

Решающим стал заключительный период, в самом начале которого «Спутник» остался втроем и выстоял. А на 50-й минуте наша команда во второй раз отличилась в большинстве. Егор Рожков бросил практически с линии ворот, и его тезка Подомацкий долго недоумевал, как шайба прошмыгнула в сетку.

Концовка получилась нервной, тагильчане заканчивали матч вчетвером, а тренеры «Мечела» заменили вратаря на полевого игрока. Тем не менее, Фортуна в этот день была на стороне хозяев льда.