Тагильчанка завоевала бронзу на Кубке России по биатлону
15 декабря 2011, 10:12Спорт
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Мастер спорта международного класса Екатерина Крылаткова из «Спутника» стала бронзовым призером этапа Кубка России, прошедшего в Перми.
В пресс-службе спортивного клуба «Спутник» рассказывают, что в составе объединенной команды Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа спортсменка бежала четвертый заключительный этап и финишировала третьей, опередив соперницу из второй сборной Тюмени почти на минуту.
В спринтерской гонке Екатерина Крылаткова показала 12 результат, допустив по одному промаху на обоих рубежах. Тем не менее, в общем зачете Кубка России тагильчанка уверенно идет в первой десятке. В активе у неё два восьмых места в спринте и седьмое и девятое места в пасьюте предыдущих этапов Кубка.
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