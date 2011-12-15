Тагильчанка завоевала бронзу на Кубке России по биатлону

В пресс-службе спортивного клуба «Спутник» рассказывают, что в составе объединенной команды Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа спортсменка бежала четвертый заключительный этап и финишировала третьей, опередив соперницу из второй сборной Тюмени почти на минуту.

В спринтерской гонке Екатерина Крылаткова показала 12 результат, допустив по одному промаху на обоих рубежах. Тем не менее, в общем зачете Кубка России тагильчанка уверенно идет в первой десятке. В активе у неё два восьмых места в спринте и седьмое и девятое места в пасьюте предыдущих этапов Кубка.