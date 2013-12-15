Ольга Ставрова после матча-реванша: «Проигрывать тоже надо уметь» (ФОТО)

Это был самый ожидаемый бой полугодия в Германии, однако не самый яркий. Матч-реванш не может произвести такого же впечатления, как изначальная, эффектная победа, какой была победа Ольги над Кристиной в июне месяце. Напомним, несокрушимая Кристина тогда в прямом и переносном смысле упала под натиском Ольги. После пары нокдаунов никто не сомневался в победе нашей землячки.

Конечно, после проигрыша Кристина по полному праву назначила матч-реванш. С тех самых пор в Германии шла тщательная подготовка кикбоксерши к предстоящему повторному бою. Он, кстати, прошел на родине Кристины Тайсс - в городе Байройт. Не меньшая подготовка шла и в тагильском спортзале - с Ольгой работал Александр Борисович Буньков, ее тренер. Кстати, после июньского боя Оля уже успела сразиться в Бразилии, где сломила австрийскую кикбоксершу Миру Винкельманн.

После поражения в пятницу 13-го, Ольга чувствует себя вполне нормально. «Проигрывать тоже надо уметь», - мудро сообщила Ольга журналисту TagilCity.ru. Вчера ночью, кстати, они с тренером уже ожидали свой рейс из Москвы до Екатеринбурга.

Фотографии со страницы Ольги в социальной сети