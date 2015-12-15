Дубль Митякина + «сухарь» Полошкова = победа «Спутника»
Накануне матча в Казани «Барс» отставал от «Спутника» на три строчки в таблице и шесть очков. В пользу казанцев, пожалуй, была их победа накануне над одним из лидеров чемпионата – пермским «Молотом-Прикамье», в то время как тагильчане уступили в Альметьевске «Нефтянику», ведя по ходу встречи. Тем не менее, команды, ведущие борьбу за место в числе шестнадцати счастливчиков, вышли на лед, совершенно позабыв предыдущие удачи и неудачи, и подарили своим болельщикам интереснейший поединок.
В состав тагильской команды попал заявленный прямо перед матчем 20-летний нападающий Рафаэль Шакуров, который составил тройку с Нуртдиновым и Федоровым.
Первым серьезным испытанием для «Спутника» в стартовом отрезке стало удаление на четыре минуты Дениса Фахрутдинова. Казанцы практически не покидали зону тагильчан, проверяя на прочность и вратаря, и четверку обороняющихся. Наши выстояли, и до конца двадцатиминутки практически догнали оппонента по броскам. Равная игра соперников заброшенных шайб не принесла. Второй период по всем статьям остался за гостями. «Спутник» играл активнее, зажимал хозяев в зоне, постоянно продавливая оборону казанцев и заставляя вступать в игру голкипера Перевозчикова. За тагильчанами и первый гол в матче. Настоящим героем стал самый молодой игрок «Спутника» - 17-летний Евгений Митякин, проводящий в составе нашей команды свой второй матч. Сначала на 38-й минуте он открыл счет, а в третьем периоде, оформив дубль, удвоил преимущество тагильской команды – 2:0. Дважды ему ассистировал Сергей Симонов, а Максим Слыш записал на свой счет 17-ю результативную передачу в сезоне.
Этих двух шайб «Спутнику» хватило, чтобы одержать победу. На счету Ивана Полошкова – второй «сухарь» в сезоне.
Послематчевая пресс-конференция
Андрей Кирдяшов, главный тренер ХК «Спутник»:
Мы старались сегодня сыграть строго в обороне. И у нас это, вроде бы, получилось. Сыграли более менее надёжно и выиграли. «Барсам» мы проиграли дома, и парням хотелось реабилитироваться. Сегодня это удалось сделать, победили 2:0. Хороший счёт. Счёт, думаю, по игре. Да, были, конечно, и моменты у наших ворот, особенно, когда играли четыре минуты в меньшинстве в первом периоде. Здесь ребята строго сыграли в обороне, не жалея себя. Команда сегодня была заряжена на победу. Хочу поздравить наших болельщиков с этой победой.
Михаил Сарматин, главный тренер ХК «Барс»:
Поздравляю соперника с победой. О своей команде хочу сказать: игра мне, в принципе, процентов на девяносто, понравилась. Ребята старались выполнять задание. В пропущенных голах были небольшие недочёты – разберёмся, поправим кое-какие ошибки. Не хватает завершения в атаке, не хватает хладнокровия. У нападающих не хватает игровой наглости. Всё-таки надо им побольше брать игру на себя, понастойчивей лезть на ворота соперника, добивать шайбу. Поверьте – без голов очень тяжело выиграть.