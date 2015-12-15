Дубль Митякина + «сухарь» Полошкова = победа «Спутника»

В состав тагильской команды попал заявленный прямо перед матчем 20-летний нападающий Рафаэль Шакуров, который составил тройку с Нуртдиновым и Федоровым.

Первым серьезным испытанием для «Спутника» в стартовом отрезке стало удаление на четыре минуты Дениса Фахрутдинова. Казанцы практически не покидали зону тагильчан, проверяя на прочность и вратаря, и четверку обороняющихся. Наши выстояли, и до конца двадцатиминутки практически догнали оппонента по броскам. Равная игра соперников заброшенных шайб не принесла. Второй период по всем статьям остался за гостями. «Спутник» играл активнее, зажимал хозяев в зоне, постоянно продавливая оборону казанцев и заставляя вступать в игру голкипера Перевозчикова. За тагильчанами и первый гол в матче. Настоящим героем стал самый молодой игрок «Спутника» - 17-летний Евгений Митякин, проводящий в составе нашей команды свой второй матч. Сначала на 38-й минуте он открыл счет, а в третьем периоде, оформив дубль, удвоил преимущество тагильской команды – 2:0. Дважды ему ассистировал Сергей Симонов, а Максим Слыш записал на свой счет 17-ю результативную передачу в сезоне.

Этих двух шайб «Спутнику» хватило, чтобы одержать победу. На счету Ивана Полошкова – второй «сухарь» в сезоне.

Послематчевая пресс-конференция

Андрей Кирдяшов, главный тренер ХК «Спутник»:

Мы старались сегодня сыграть строго в обороне. И у нас это, вроде бы, получилось. Сыграли более менее надёжно и выиграли. «Барсам» мы проиграли дома, и парням хотелось реабилитироваться. Сегодня это удалось сделать, победили 2:0. Хороший счёт. Счёт, думаю, по игре. Да, были, конечно, и моменты у наших ворот, особенно, когда играли четыре минуты в меньшинстве в первом периоде. Здесь ребята строго сыграли в обороне, не жалея себя. Команда сегодня была заряжена на победу. Хочу поздравить наших болельщиков с этой победой.

Михаил Сарматин, главный тренер ХК «Барс»: