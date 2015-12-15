Женская сборная России по гандболу вышла в 1/4 финала ЧМ, обыграв команду Южной Кореи
15 декабря 2015, 12:45СпортMaurice
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Российские гандболистки пока не проиграли ни одного матча на турнире. В четвертьфинале 16 декабря россиянки встретятся с командой Польши.
Женская сборная России по гандболу вышла в четвертьфинал чемпионата мира, который проходит в Дании. В матче 1/8 финала россиянки обыграли команду Южной Кореи со счетом 30:25.
Российские гандболистки пока не проиграли ни одного матча на турнире. В четвертьфинале 16 декабря россиянки встретятся с командой Польши.
Сборная России еще раньше обеспечила себе участие в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро. Чемпион мира получит прямую путевку на Игры.
Женская сборная России выигрывала чемпионат мира четыре раза (2001, 2005, 2007, 2009).
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