Женская сборная России по гандболу вышла в 1/4 финала ЧМ, обыграв команду Южной Кореи

Женская сборная России по гандболу вышла в четвертьфинал чемпионата мира, который проходит в Дании. В матче 1/8 финала россиянки обыграли команду Южной Кореи со счетом 30:25.

Российские гандболистки пока не проиграли ни одного матча на турнире. В четвертьфинале 16 декабря россиянки встретятся с командой Польши.

Сборная России еще раньше обеспечила себе участие в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро. Чемпион мира получит прямую путевку на Игры.