Тагильчане заняли призовые места на этапе Кубка России по прыжкам с трамплина

На трамплине К-90 призовые места заняли Кристина Прокопьева и Алина Бородина. Они завоевали по серебряной и бронзовой медали.

В соревнованиях на трамплине К-120 восьмое и десятое место заняли Вадим Шишкин и Михаил Пуртов. Второй спортсмен был одним из самых юных участников, выступающих на соревновании, пишет «Тагильский рабочий».