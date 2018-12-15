Тагильчане заняли призовые места на этапе Кубка России по прыжкам с трамплина
Сегодня, 09:30СпортФото: «Тагильский рабочий»
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13 декабря летающие лыжники соревновались в Нижнем Тагиле на этапе Кубка России.
Сюжеты: Нижний Тагил
Спортсмены из Нижнего Тагила завевали призовые места на трамплинах разной высоты.
На трамплине К-90 призовые места заняли Кристина Прокопьева и Алина Бородина. Они завоевали по серебряной и бронзовой медали.
В соревнованиях на трамплине К-120 восьмое и десятое место заняли Вадим Шишкин и Михаил Пуртов. Второй спортсмен был одним из самых юных участников, выступающих на соревновании, пишет «Тагильский рабочий».
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