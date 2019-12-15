Биатлонистка из Екатеринбурга заняла второе место на Кубке Мира в Австрии
Сегодня, 13:36СпортФото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Светлана Миронова из Екатеринбурга заняла второе место на Кубке Мира по биатлону в Австрии, сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Спортсменка выступала за сборную России на соревнованиях, проходивших в австрийском Хохфильцене.
Светлана поразила все мишени, использовав три дополнительных патрона. Свердловчанка принесла для команды отрыв в 26 секунд, но к победе россиянок это не приблизило.
Светлана Миронова является выпускницей екатеринбургского Училища олимпийского резерва № 1. На соревнованиях она выступает за Екатеринбург и Свердловскую область. Полученная медаль стала для спортсменки второй с момента старта сезона. Накануне она получила бронзу в спринтерской гонке.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей