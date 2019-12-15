Биатлонистка из Екатеринбурга заняла второе место на Кубке Мира в Австрии

Спортсменка выступала за сборную России на соревнованиях, проходивших в австрийском Хохфильцене.

Светлана поразила все мишени, использовав три дополнительных патрона. Свердловчанка принесла для команды отрыв в 26 секунд, но к победе россиянок это не приблизило.