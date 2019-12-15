Летающая лыжница из Нижнего Тагила заняла четвертое место на Континентальном Кубке
Сегодня, 10:19СпортФото: «Тагильский рабочий»
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Летающая лыжница из Нижнего Тагила 19-летняя Кристина Прокопьева заняла четвертое место на Континентальном Кубке в Норвегии, сообщает «Тагильский Рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Чтобы занять призовое место, тагильчанке не хватило всего трех баллов.
Еще одна тагильчанка 17-летняя Алина Бородина была 16-й из 50 участниц.
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