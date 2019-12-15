Тагильский ХК «Спутник» одержал третью победу на первенстве Свердловской области
Сегодня, 13:27СпортФото: Группа ХК "Спутник" Вконтакте
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Хоккейный клуб «Спутник» из Нижнего Тагила одержал третью победу на первенстве Свердловской области, , сообщается в группе ХК «Спутник» Вконтакте.
Сюжеты: Нижний Тагил
Соперником была команда «Энергия» из Рефтинского.
Тагильчане одержали победу со счетом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0). Шайбами отличились Александр Лебединец, Евгений Путилов, Виталий Ситников и Артём Захаров.
Это уже третья игра тагильских хоккеистов в рамках первенства Свердловской области. Они победили в третий раз подряд. Ранее они обыграли команду «УрФУ-Спартаковец» из Екатеринбурга и «Титан» из Верхней Салды.
21 декабря состоится очередная игра с командой «Кедр» в Новоуральске, а 28 декабря «Спутник» сразится с «Синарой» из Каменска-Уральского.
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