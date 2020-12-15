Международная федерация волейбола представила логотип чемпионата мира в России

Международная федерация волейбола представила логотип чемпионата мира в России

Сегодня, 14:16СпортPhoto: pxhere.com
Международная федерация волейбола (FIVB) опубликовала логотипы чемпионатов мира по волейболу 2022 года среди мужских и женских команд.

Напомним, что мужской турнир примет Россия, а женский пройдет в Нидерландах и Польше, сообщает «Советский спорт».

«Вместе с организаторами мы очень рады достичь такой важной вехи для наших соревнований. Недавно представленный фирменный стиль этого мероприятия представляет лучшее в волейболе: его страсть, силу и невероятные соревнования наших спортсменов», – говорится в заявлении президента FIVB Ари Граса Фильо.

Отметим, что мужской чемпионат мира должен стартовать в России 26 августа и завершится 11 сентября. Матчи пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Кемерове и Красноярске.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы