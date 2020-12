Международная федерация волейбола представила логотип чемпионата мира в России

Международная федерация волейбола (FIVB) опубликовала логотипы чемпионатов мира по волейболу 2022 года среди мужских и женских команд.

Напомним, что мужской турнир примет Россия, а женский пройдет в Нидерландах и Польше, сообщает «Советский спорт». «Вместе с организаторами мы очень рады достичь такой важной вехи для наших соревнований. Недавно представленный фирменный стиль этого мероприятия представляет лучшее в волейболе: его страсть, силу и невероятные соревнования наших спортсменов», – говорится в заявлении президента FIVB Ари Граса Фильо. Отметим, что мужской чемпионат мира должен стартовать в России 26 августа и завершится 11 сентября. Матчи пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Кемерове и Красноярске.

