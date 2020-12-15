Международная федерация волейбола представила логотип чемпионата мира в России

«Вместе с организаторами мы очень рады достичь такой важной вехи для наших соревнований. Недавно представленный фирменный стиль этого мероприятия представляет лучшее в волейболе: его страсть, силу и невероятные соревнования наших спортсменов», – говорится в заявлении президента FIVB Ари Граса Фильо.