4 первых места заняли тагильские кикбоксеры на областном первенстве в Полевском

Четыре тренера спортивной школы «Уралец» выставили своих воспитанников для участия в соревнованиях. И вот какие результаты на Первенстве показали тагильчане: Тахир Мамедов – 1 место, Шамиль Адилов – 1 место, Джейнхун Касумов – 1 место, Иван Деменков – 1 место, Кристина Мелкомукова – 1 место, Эльчин Мамедов – 2 место, Всеволод Баландин – 3 место, Ольга Пискунова – 2 место, Сергей Гюльмамедов – 2 место.