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4 первых места заняли тагильские кикбоксеры на областном первенстве в Полевском
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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4 первых места заняли тагильские кикбоксеры на областном первенстве в Полевском

16 января 2012, 12:09Спорт
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