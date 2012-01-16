4 первых места заняли тагильские кикбоксеры на областном первенстве в Полевском
16 января 2012, 12:09Спорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
14-15 января в Полевском состоялось Первенство Свердловской области по кикбоксингу.
Четыре тренера спортивной школы «Уралец» выставили своих воспитанников для участия в соревнованиях. И вот какие результаты на Первенстве показали тагильчане: Тахир Мамедов – 1 место, Шамиль Адилов – 1 место, Джейнхун Касумов – 1 место, Иван Деменков – 1 место, Кристина Мелкомукова – 1 место, Эльчин Мамедов – 2 место, Всеволод Баландин – 3 место, Ольга Пискунова – 2 место, Сергей Гюльмамедов – 2 место.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей