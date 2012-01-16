Подведены итоги хоккейного турнира для детей Горнозаводского округа в Нижнем Тагиле (ФОТО)
16 января 2012, 16:48Спорт
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14 января в Нижнем Тагиле на ледовом корте ДЮСШ «Мечта» на Лебяжке состоялся Рождественский детский хоккейный турнир. Для участия в соревновании съехались детские хоккейные команды со всего Горнозаводского округа.
Победителями турнира стали тагильские хоккеисты из СК «Мечта-1». В качестве приза за победу они получили кубок и сертификат на получение 15 пар хоккейных перчаток. 2-е место также заняли юные тагильчане из команды «Мечта-2», получив в подарок сертификат на 10 пар перчаток. 3-е место заняла команда из Краснотуринска, заработав тем самым сертификат на 5 пар перчаток.
За участие в турнире каждая команда стала обладательницей 10 хоккейных шайб. Примечательно, что призы юным спортсменам вручили канадские хоккеисты из команды «Молодежь с миссией», которые до 20 января пробудут в Нижнем Тагиле. После объявления победителей и вручения призов канадцы провели мастер-класс для участников турнира.
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