Подведены итоги хоккейного турнира для детей Горнозаводского округа в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Победителями турнира стали тагильские хоккеисты из СК «Мечта-1». В качестве приза за победу они получили кубок и сертификат на получение 15 пар хоккейных перчаток. 2-е место также заняли юные тагильчане из команды «Мечта-2», получив в подарок сертификат на 10 пар перчаток. 3-е место заняла команда из Краснотуринска, заработав тем самым сертификат на 5 пар перчаток.