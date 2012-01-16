«Спутник» разбил «Рязань» со счетом 6:2

Начало встречи для хозяев льда не сложилось, уже на 3-й минуте нарушилправила Дмитрий Галиахметов и был наказан большим штрафом и удалением доконца матча. А вскоре тагильчане остались втроем, и, несмотря нагероические усилия в обороне, все же позволили рязанцам открыть счет.Первая попытка Александра Полухина оказалась неудачной, но черезнесколько секунд он вернулся на ту же позицию, и на этот раз сумелпереиграть Сергея Огурешникова. «Спутнику» не потребовалось многовремени, чтобы восстановить равновесие: первое звено активно действовалов большинстве, и Егор Рожков оказался самым расторопным на добивании.

На 23-й секунде второго периода Егор отличился вновь: в формате «5х4» онвыиграл вбрасывание, а затем удачно подставил клюшку под бросок АнтонаАлексеева от синей линии. На какое-то время рязанские хоккеистыперехватили инициативу, но воплотить преимущество в голы им помешалОгурешников. На 36-й минуте 19-летний Денис Гурьев подхватил шайбу,срикошетившую от его коньков, дошел до ворот соперника и точно пробил. Аеще через 25 секунд свой третий гол оформил РОЖКОВ, такжереализовавший выход «один в ноль».

В начале третьего отрезка ХК «Рязань» сократил отставание, на что«Спутник» ответил в двойном размере. На 54-й минуте в ситуации «4х5»защитник гостей, в попытке подчистить пятак, поразил свои ворота. Шайбузаписали на счет Данила Каськова. Затем в равных составах СтаниславТунхузин организовал для Дениса Гурьева выход один в ноль, и тот впервыев карьере сделал дубль в ВХЛ.

Следующие матчи «Спутник» проведет на выезде. 18 января наша командасыграет с усть-каменогорским «Казцинком-Торпедо», 20 января –красноярским «Соколом» и 22 января – с ангарским «Ермаком».