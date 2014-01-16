«Лыжня России-2014» в Нижнем Тагиле пройдет второго февраля

Самым главным отличием 32-ой «Лыжни России» от прошлогодних соревнований станет дата ее проведения. В связи с началом Олимпийских игр в Сочи гонку назначили на неделю раньше – второго февраля. Кстати, 11-ая по счету центральная Уральская лыжная гонка на территории государственного демонстрационно-выставочного центра в Нижнем Тагиле.

В 2014 году «Лыжня России» посвящена не только главному спортивному старту четырехлетия, но и 80-летию со дня образования Свердловской области, сообщает пресс-служба Администрации.

В этом году участие в одном из забегов примет Губернатор Евгений Куйвашев. Подготовка к старту идет в штатном режиме. Спортсмены будут преодолевать дистанцию в 10 км, любители же смогут пройти 2014 метров. На территории ГДВЦ во время мероприятия будут работать 12 полевых кухонь, четыре бригады скорой медицинской помощи, 167 полицейских и 35 сотрудников вневедомственной охраны отметил министр физической культуры, спорта и международной политики Свердловской области Леонид Рапопорт.

Уральская лыжная гонка открывается в 11 часов 15 минут. Уже в полдень будет дан старт первого забега. Подведение итогов намечено на 16:00. Главными призами победителей станут по традиции автомобили. Их марку и модель организаторы решили оставить в секрете, чтобы сделать сюрприз участникам.

В центральной Уральской лыжной гонке примут участие девять тысяч тагильчан. А всего в рамках проведения «Лыжни России 2014» на старт в нашем городе выйдут 35 тысяч человек. Гонки будут проводиться каждый день в разных районах Нижнего Тагила с 1 по 10 февраля.