Второе поражение подряд: тагильский «Спутник» уступил красноярскому «Соколу» (ФОТО; ВИДЕО)

А тем временем в группе тагильского «Спутника» происходят нешуточные перепалки. На команду и тренера в очередной раз обрушился негатив от своих же фанатов, что, наверное, в душе ощущают и сами игроки. Остается надеяться, что тот груз, с которым выйдут на лед наши бобры завтра в матче с ангарским «Ермаком», не отразится на итогах игры.

– За эти домашние матчи, а нам отступать было некуда, накопилось больше не физической, а психологической усталости. Много эмоций отдали тяжелой игре с «Зауральем» и «Рубином». Где-то не хватило свежести в завершении, ведь создали достаточно моментов, надо было их реализовывать. Соперник преподнес нам несколько сюрпризов, к которым наши были не готовы, но 3 очка взяли. Тяжелая игра была, все это видели. Молодец у соперника вратарь Хомутов, подтащил. Наш Эмиль Сафин неплохо сыграл, уверенно. Напряжение в игре было сумасшедшее. Чем ближе к финишу, тем оно нарастало. Соперник нас поддавил, моменты создавались, жестко шли на добивание. Видно было по защитникам, что не хватает немного концентрации, что опаздывают в моментах. Где они в прошлой игре читали ситуацию и накрывали спокойно, то сегодня не было той мобильности в обороне, ошибки допускались. Соперник лез, хотел сравнять счет, выиграть. Хорошая была войнушка.