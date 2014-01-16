Второе поражение подряд: тагильский «Спутник» уступил красноярскому «Соколу» (ФОТО; ВИДЕО)
Вчера, 15 января, нижнетагильский «Спутник» сыграл свою вторую игру после победной домашней серии. К сожалению, и вторая победа осталась в кармане соперника, на этот раз – красноярского «Сокола» - 2:1.
Напомним, первое поражение в серии тагильчане потерпели под натиском усть-каменогорцев «Казцинк-Торпедо» - 3:2. Сейчас наша команда находится на 20-ом месте в турнирной таблице. Расстояние до заветного 16 места, возможности попадания в плей-офф, увеличивается.
А тем временем в группе тагильского «Спутника» происходят нешуточные перепалки. На команду и тренера в очередной раз обрушился негатив от своих же фанатов, что, наверное, в душе ощущают и сами игроки. Остается надеяться, что тот груз, с которым выйдут на лед наши бобры завтра в матче с ангарским «Ермаком», не отразится на итогах игры.
Фотографии из группы ХК «Сокол»
Александр Челушкин, и.о.главного тренера «Спутника»:
– «Сокол» сегодня был мощнее нашей команды, физически нас переиграли. У нас очень много молодежи, соперник раскидывал её по бортам, и соответственно выиграл.
Фотографии из группы ХК «Сокол»
Андрей Мартемьянов, главный тренер «Сокола»:
– За эти домашние матчи, а нам отступать было некуда, накопилось больше не физической, а психологической усталости. Много эмоций отдали тяжелой игре с «Зауральем» и «Рубином». Где-то не хватило свежести в завершении, ведь создали достаточно моментов, надо было их реализовывать. Соперник преподнес нам несколько сюрпризов, к которым наши были не готовы, но 3 очка взяли. Тяжелая игра была, все это видели. Молодец у соперника вратарь Хомутов, подтащил. Наш Эмиль Сафин неплохо сыграл, уверенно. Напряжение в игре было сумасшедшее. Чем ближе к финишу, тем оно нарастало. Соперник нас поддавил, моменты создавались, жестко шли на добивание. Видно было по защитникам, что не хватает немного концентрации, что опаздывают в моментах. Где они в прошлой игре читали ситуацию и накрывали спокойно, то сегодня не было той мобильности в обороне, ошибки допускались. Соперник лез, хотел сравнять счет, выиграть. Хорошая была войнушка.
Видео из группы ХК «Сокол»
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