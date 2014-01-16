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Второе поражение подряд: тагильский «Спутник» уступил красноярскому «Соколу» (ФОТО; ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Второе поражение подряд: тагильский «Спутник» уступил красноярскому «Соколу» (ФОТО; ВИДЕО)

16 января 2014, 09:50Спорт
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