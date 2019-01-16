Спортивные мероприятия в рамках Всероссийского Дня снега прошли в селе Новопаньшино

В селе Новопаньшино прошли два спортивных соревнования, которые были организованы в рамках Всероссийского Дня снега.

В лыжном забеге соревновались 129 спортсменов из территориальных администраций округа. Первыми стали лыжники из села Петрокаменское, второе место заняли спортсмены Паньшинской территориальной администрации, на третьем месте – команда из Николо-Павловского.

Следующий этап первенства округа по лыжам назначен на 9 февраля в селе Николо-Павловское. Он пройдет в рамках «Лыжни России-2019».

В состязаниях «Мама, папа, я – спортивная семья» приняли участие семьи из пяти территориальных администраций.

Победу одержали представители Паньшинской ТА - семья Латкиных. На втором месте – семья Антоновых из Черноисточинска, третьей стала семья Хлебниковых из Петрокаменска.