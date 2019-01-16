Юные гимнастки из Нижнего Тагила привезли награды с всероссийских соревнований

С 10 по 13 января в городе Иваново проходил Кубок «ОФСОО Русь», в котором приняли участие представители 22 регионов России. 19 воспитанниц спортшколы олимпийского резерва №3 им. Лопатина вступили в борьбу с 55 командами на групповых этапах и 180 спортсменками – на индивидуальных.

В групповой программе во втором юношеском разряде победу одержала команда из Нижнего Тагила «Миледи». В первом юношеском разряде лучшими стали тагильские «Милашки». Также наши спортсменки завоевали призовые места в финале.

Аделина Низамутдинова стала чемпионкой в индивидуальных соревнованиях по второму взрослому разряду. В «пятерке лидеров» оказались кандидаты в мастера спорта Анастасия Корюкова и Полина Калинина.