Воспитанник СШОР «Юпитер» Кропинов Дмитрий из Нижнего Тагила одержал победу в первенстве Уральского федерального округа по легкой атлетике.

На данный момент соревнования проходят в Челябинске. Кропинов Дмитрий занял первое место на дистанции 400 метров и одержал победу в эстафете 4×200 метров, сообщает СШОР «Юпитер» в группе во «Вконтакте». Напомним, 10 января в Екатеринбурге состоялся новогодний турнир УрФУ по легкой атлетике. На нем награды получили также спортсмены из Нижнего Тагила. Тагильские легкоатлеты получили награды новогоднего турнира в Екатеринбурге

