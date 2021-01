Хоккеисты из Нижнего Тагила одержали победу в домашнем матче первенства Свердловской области среди мальчиков до 12 лет.

Команда «Кристалл-Юпитер» из Нижнего Тагила стало первой группой в сезоне 2020-2021, сообщает СШОР «Юпитер» в группе во «Вконтакте». Напомним, в начале января молодые хоккеисты из Нижнего Тагила одержали победу в матче первенства Свердловской области среди мальчиков 2007 года рождения. Юные хоккеисты из Нижнего Тагила одержали победу в матче регионального первенства

