Александр Радулов в составе российской хоккейной сборной провел первую тренировку в Ванкувере
16 февраля 2010, 17:35СпортArtem
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Тренерский штаб сборной России по хоккею передал организаторам Олимпиады в Ванкувере окончательный список игроков, которые примут участие в турнире.
Это 23 наших спортсмена. Сборная России собралась в полном составе и провела свою первую тренировку, сообщает Lenta.ru. Воспитанник тагильской хоккейной школы Александр Радулов вышел на лед в составе пятерки, где кроме него Виктор Козлов, Сергей Федоров, Антон Волченков и Дмитрий Калинин.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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