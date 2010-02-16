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Александр Радулов в составе российской хоккейной сборной провел первую тренировку в Ванкувере
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Александр Радулов в составе российской хоккейной сборной провел первую тренировку в Ванкувере

16 февраля 2010, 17:35СпортArtem
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