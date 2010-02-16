Александр Радулов в составе российской хоккейной сборной провел первую тренировку в Ванкувере

Это 23 наших спортсмена. Сборная России собралась в полном составе и провела свою первую тренировку, сообщает Lenta.ru. Воспитанник тагильской хоккейной школы Александр Радулов вышел на лед в составе пятерки, где кроме него Виктор Козлов, Сергей Федоров, Антон Волченков и Дмитрий Калинин.