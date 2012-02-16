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Накануне Дня защитника Отечества в Нижнем Тагиле пройдет первенство по самому мужскому виду спорта
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Накануне Дня защитника Отечества в Нижнем Тагиле пройдет первенство по самому мужскому виду спорта

16 февраля 2012, 14:45Спорт
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