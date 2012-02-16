Накануне Дня защитника Отечества в Нижнем Тагиле пройдет первенство по самому мужскому виду спорта
Первенство города по одному из самых интересных для мужчин видов спорта, мотокроссу, пройдет в Нижнем Тагиле 22 февраля.
3 этап зимнего Первенства города по мотоциклетному спорту будет условно разделен на 2 забега по типу мотоциклов и по возрасту участников. Интересно, что в соревновании разрешено участвовать спортсменам от 7 лет. Первый, младший забег, мотокроссеров от 7 до 13 лет будет проходить на мотоциклах с объемом двигателя 125 кубических сантиметров. Во втором забеге, на мотоциклах с колясками, поедут спортсмены от 15 лет и старше.
Организатор Первенства Андрей Пугач отмечает, что спортсмены поедут на новых мотоциклах. Парк техники обновлен совсем недавно, и мотокроссеры только осваивают новые транспортные средства.
Это Первенство не будет таким массовым по числу зрителей, как наши традиционные весенние и летние соревнования. Мы устраиваем масштабные гонки на мотоциклах в майские праздники, а также на день города. Но приходите, все наши забеги проходят очень интересно и красочно рассказывает Андрей Пугач.
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