Накануне Дня защитника Отечества в Нижнем Тагиле пройдет первенство по самому мужскому виду спорта

3 этап зимнего Первенства города по мотоциклетному спорту будет условно разделен на 2 забега по типу мотоциклов и по возрасту участников. Интересно, что в соревновании разрешено участвовать спортсменам от 7 лет. Первый, младший забег, мотокроссеров от 7 до 13 лет будет проходить на мотоциклах с объемом двигателя 125 кубических сантиметров. Во втором забеге, на мотоциклах с колясками, поедут спортсмены от 15 лет и старше.

Организатор Первенства Андрей Пугач отмечает, что спортсмены поедут на новых мотоциклах. Парк техники обновлен совсем недавно, и мотокроссеры только осваивают новые транспортные средства.

Это Первенство не будет таким массовым по числу зрителей, как наши традиционные весенние и летние соревнования. Мы устраиваем масштабные гонки на мотоциклах в майские праздники, а также на день города. Но приходите, все наши забеги проходят очень интересно и красочно рассказывает Андрей Пугач.