Житель Нижнего Тагила выиграл автомобиль от хоккейной команды «Спутник» (ФОТО)

Еще в августе 2015 года, перед началом чемпионата, было объявлено, что среди болельщиков, которые приобретут абонементы на игры регулярного чемпионата высшей хоккейной лиги сезона 2015-2016 годов, будет разыгрываться автомобиль.

Счастливый номер «0206» достал из барабана капитан хоккейной команды «Спутник-2009». Владельцем счастливого абонемента оказался Иван Подобрев, индивидуальный предприниматель, житель г. Нижнего Тагила. Заветный приз - ключи от новенькой машины - вручил победителю Сергей Саранчук, директор по персоналу Уралвагонзавода.

Иван признался в любви к хоккею: он вот уже восемь лет болеет за местную хоккейную команду. Фанат старается не пропускать ни одной игры, смотрит все трансляции, когда команда «Спутник» играет на выезде. И, хотя самым главным стимулом для покупки абонемента был именно розыгрыш машины, он до сих пор не может поверить, что выиграл главный приз.

Аналогично, по номеру абонемента, определили и другого счастливого обладателя специального приза – игрового свитера с автографами всех членов команды «Спутник». Ей оказалась работница Уралвагонзавода Воронова Алена.

Команда «Спутник» в дальнейшем примет участие в двух выездных и очень важных матчах в Саратове и Пензе. Останутся наши спортсмены в зоне плей-офф или нет, зависит от исхода этих матчей.