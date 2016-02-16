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Житель Нижнего Тагила выиграл автомобиль от хоккейной команды «Спутник» (ФОТО)
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Житель Нижнего Тагила выиграл автомобиль от хоккейной команды «Спутник» (ФОТО)

16 февраля 2016, 10:00Спорт
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