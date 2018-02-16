«Одноклассники» начнут онлайн-трансляцию сверхвысокого качества из Пхенчхана
16 февраля, 13:00Спорт
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Социальная сеть «Одноклассники» начнет онлайн-трансляцию матчей российских хоккеистов и выступления фигуристок в Ultra HD качестве.
16 февраля в соцсети будут первый раз транслировать хоккейный матч между сборными России и Словении, 17 февраля — встречу хоккейных команд России и США. Выступления российских фигуристок в одиночных и произвольных программах покажут 21 и 23 февраля.
Трансляция олимпийских соревнований в Ultra HD качестве будет доступна в приложении ОК на Android и iOS, мобильной и десктопной версиях, телевизорах Smart TV и Android TV в приложении «ОК Видео».
В 2017 году подобная трансляция матча «Реал» – «Барселона» собрала более 4 млн зрителей. По сообщению пресс-службы «Одноклассников», эта соцсеть станет первой интернет-площадкой, демонстрирующей трансляции Олимпиады в качестве Ultra HD.
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