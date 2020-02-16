325 спортсменов скатились с горы в рамках акции «Лавина 4.0» в Нижнем Тагиле

Вечером 15 февраля на склоне горы Белой прошла традиционная акция для любителей горнолыжного спорта и сноубординга. Спортсмены с разноцветными фонариками съехали с горы, создав светящуюся «лавину».

В этом году было 325 участников (в прошлом сезоне 364), но присутствовало гораздо больше зрителей. Несомненно, мероприятие вызывает зрительский интерес: в праздничной программе Лавины 4.0 приняли участие музыкальные коллективы Нижнего Тагила, ведущий провел флешмоб, конкурсы и розыгрыши с подарками от партнёров мероприятия. Фееричным началом программы стало фаер-шоу от команды «Треф» и Центра развития туризма Нижнего Тагила,рассказали TagilCity.ru в ГК «Гора Белая».

Участники мероприятия делятся эмоциями от акции в соцсетях, а также фотографиями и видео.

Мы участвовали! Это Круто! Ребенок в восторге! Белая, мы тебя Любим! Погодка вчера просто баловала!написала тагильчанка Анна в группе спорткомплекса.