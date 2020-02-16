Тагильский ХК «Спутник» выиграл у команды из Рефтинского с разницей в десять шайб
Сегодня, 12:55СпортФото: «Тагильский рабочий»
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ХК «Спутник» из Нижнего Тагила в первенстве Свердловской области одержал победу над рефтинской командой «Энергия» со счетом 11:1, пишет «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
По итогам 10 игр «Спутник» набрал 28 очков и лидирует в турнирной таблице. Сейчас в чемпионате Свердловской области осталось провести два матча, затем начнется плей-офф.
Ранее, 8 февраля, тагильская команда обыграла на домашней арене «Синару» из Каменска-Уральского.
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