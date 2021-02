Спортсмены из спортшколы «Старый соболь» стали чемпионами первенства Нижнего Тагила по баскетболу.

Среди юношей до 14 лет они смогли завоевать этот титул под руководством тренера Нины Долматовой. Баскетболисты одержали победу в финале первенства Нижнего Тагила. Photo: МБУ СШ "Старый Соболь" Напомним, четыре тагильских тяжелоатлета заняли призовые места на первенстве Свердловской области, Матвей Миронов прошел отбор на первенство России по тяжелой атлетике. Четыре юных тагильских тяжелоатлета стали призерами на первенстве региона

