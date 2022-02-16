Сборная России по баскетболу примет участие в финальной стадии Кубка мира

Сборная России по баскетболу примет участие в финальной стадии Кубка мира
Сборная России по баскетболу примет участие в финальной стадии Кубка мира
Сегодня, 18:22СпортФото: pxhere.com
Результат встречи - разгром соперника со счетом 102:68. 

Сборная России по баскетболу примет участие в финальной стадии Кубка мира

Как сообщает "Советский спорт", женская национальная команда одержала первую победу в рамках предварительного этапа. Повержена оказалась сборная Пуэрто-Рико.

Отметим, что россиянки проводили свои игры в Доминикане, в не в США, как планировалось заранее. Причиной стал запрет американских властей на въезд в страну отечественным спортсменкам, которые вакцинированы препаратом, не одобренным американскими медиками.

Ранее такая формулировка уже становилась препятствием для представителей других видов спорта к участию в соревнованиях. В частности, накануне старта зимнего сезона частично пострадала конькобежная команда, которая должна была провести первые этапы Кубка мира в Северной Америке.

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