Сборная России по баскетболу примет участие в финальной стадии Кубка мира
Как сообщает "Советский спорт", женская национальная команда одержала первую победу в рамках предварительного этапа. Повержена оказалась сборная Пуэрто-Рико.
Отметим, что россиянки проводили свои игры в Доминикане, в не в США, как планировалось заранее. Причиной стал запрет американских властей на въезд в страну отечественным спортсменкам, которые вакцинированы препаратом, не одобренным американскими медиками.
Ранее такая формулировка уже становилась препятствием для представителей других видов спорта к участию в соревнованиях. В частности, накануне старта зимнего сезона частично пострадала конькобежная команда, которая должна была провести первые этапы Кубка мира в Северной Америке.