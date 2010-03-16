Молодежные организации соревновались в стрельбе
16 марта 2010, 15:46СпортArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Соревнования состоялись на базе детско-юношеской спортивной школы «Юпитер», в рамках городской Спартакиады актива работающей молодежи.
В состязаниях приняли участие 10 команд от молодежных организаций предприятий города. Стреляли участники из малокалиберных винтовок. По данным управления по делам молодежи, в командном зачете первое место заняли стрелки НТМК, среди мужчин лучшим был Андрей Бушмакин, среди женщин лучший результат показала Наталья Седегова.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей