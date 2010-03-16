Молодежные организации соревновались в стрельбе

В состязаниях приняли участие 10 команд от молодежных организаций предприятий города. Стреляли участники из малокалиберных винтовок. По данным управления по делам молодежи, в командном зачете первое место заняли стрелки НТМК, среди мужчин лучшим был Андрей Бушмакин, среди женщин лучший результат показала Наталья Седегова.