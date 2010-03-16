С чемпионата области по лыжным гонкам тагильчане вернулись с медалями

Представительницы спортивного клуба «Спутник» Галина Батурина и Лилия Хусаинова победили в командном спринте классическим ходом. Во второй день в гонке на 20 км свободным стилем Батурина заняла второе место, Хусаинова – третье. Максим Скупкин завоевал золото на дистанции 30 км, сообщает пресс-служба клуба.