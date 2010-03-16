Состоялись очередные игры городского Чемпионата по баскетболу
16 марта 2010, 15:44СпортArtem
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В первой группе сыграно 3 матча. По итогам первое место в турнирном положении заняла команда Демидовского колледжа.
Следующие матчи пройдут 21 марта в спортзале «Спутник». Во второй группе по итогам четвертьфинальных игр в следующих круг выходят сборная ДЮСШ-4, которая встретиться с лидером группы – командой «Уралец». Команда другого спортивного комплекса «Спутник» в полуфинале встретиться со сборной города Кушвы. Полуфинальные встречи состоятся 20 марта в 12.00 в спортзале «Спутник».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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