Состоялись очередные игры городского Чемпионата по баскетболу

Следующие матчи пройдут 21 марта в спортзале «Спутник». Во второй группе по итогам четвертьфинальных игр в следующих круг выходят сборная ДЮСШ-4, которая встретиться с лидером группы – командой «Уралец». Команда другого спортивного комплекса «Спутник» в полуфинале встретиться со сборной города Кушвы. Полуфинальные встречи состоятся 20 марта в 12.00 в спортзале «Спутник».