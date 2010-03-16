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Состоялись очередные игры городского Чемпионата по баскетболу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Состоялись очередные игры городского Чемпионата по баскетболу

16 марта 2010, 15:44СпортArtem
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