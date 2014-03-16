Михалина Лысова из Нижнего Тагила - знаменосец сборной России на Паралимпиаде!
16 марта 2014, 22:05Спорт
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Трехкратная чемпионка Паралимпиады-2014 по биатлону и лыжным гонкам Михалина Лысова будет знаменосцем сборной России на церемонии закрытия сочинских Игр.
На Паралимпийских играх в Сочи Лысова завоевала две золотые медали в биатлоне (на дистанциях 6 и 10 км среди спортсменок с нарушением зрения) и одно золото в биатлоне (спринт на 1 км).
Кроме того, в Сочи девушка завоевала три серебряные медали: две в лыжных гонках (5 и 15 км) и одну в биатлоне (12,5 км). На Паралимпиаде-2010 в Ванкувере Михалина Лысова золото и два серебра в соревнованиях по лыжным гонкам, а также две бронзовые награды в биатлоне.
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