Михалина Лысова из Нижнего Тагила - знаменосец сборной России на Паралимпиаде!

На Паралимпийских играх в Сочи Лысова завоевала две золотые медали в биатлоне (на дистанциях 6 и 10 км среди спортсменок с нарушением зрения) и одно золото в биатлоне (спринт на 1 км).

Кроме того, в Сочи девушка завоевала три серебряные медали: две в лыжных гонках (5 и 15 км) и одну в биатлоне (12,5 км). На Паралимпиаде-2010 в Ванкувере Михалина Лысова золото и два серебра в соревнованиях по лыжным гонкам, а также две бронзовые награды в биатлоне.