Юные тагильчане взяли золото на региональном турнире по дзюдо (ФОТО)

По итогам турнира в активе тагильских дзюдоистов 8 медалей. Захар Красиков и Вадим Бузилов в своих весовых категориях завоевали золото. Бронзовые медали у Станислава Романова и Данила Лобанова. Юноши выступали в весовой категории до 42 кг. Также бронзу взяли Егор Пискаленко, Кирилл Казаринов, Марк Уланов и Максим Бахтин.