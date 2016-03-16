Юные тагильчане взяли золото на региональном турнире по дзюдо (ФОТО)
16 марта 2016, 12:25СпортТимофей Данилов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Красноуральске прошли региональные соревнования по дзюдо среди юношей 13-14 лет. Турнир посвящен памяти летчика-космонавта и героя Советского Союза В. Севастьянова.
Сюжеты: Нижний Тагил
Соревнования проходили в Красноуральском Дворце спорта «Молодость». Честь Нижнего Тагила на матах отстаивали спортсмены из спортивной школы «Уралец».
По итогам турнира в активе тагильских дзюдоистов 8 медалей. Захар Красиков и Вадим Бузилов в своих весовых категориях завоевали золото. Бронзовые медали у Станислава Романова и Данила Лобанова. Юноши выступали в весовой категории до 42 кг. Также бронзу взяли Егор Пискаленко, Кирилл Казаринов, Марк Уланов и Максим Бахтин.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей