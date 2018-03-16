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Тагильчанка Михалина Лысова получила второе «золото» на Паралимпиаде в Корее
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанка Михалина Лысова получила второе «золото» на Паралимпиаде в Корее

16 марта, 16:40Спорт
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