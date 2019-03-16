Немка победила в финале Кубка мира среди летающих лыжниц в Нижнем Тагиле
Сегодня, 19:31СпортФото: TagilCity.ru
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Спортсменка из Германии Юлиана Зайфарт одержала победу в финале Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
Второе место завоевала Марен Лундбю из Норвегии, третье - Анна Один Строем.
Напомним, 16 марта в Нижнем Тагиле прошел финал Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин. В турнире «Синяя птица» приняли участие около 50 спортсменок из 12 стран.
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