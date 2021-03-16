4 тагильчанина стали призерами чемпионата Свердловской области по тяжелой атлетике

По правилам соревнований тяжелой атлетики на взрослые соревнования допускаются спортсмены с 15 лет по году рождения. Коноваловым исполнилось 15 лет в октябре 2020 года, они по своему мастерству уже могут принимать участие в таких соревнованиях, рассказал редакции TagilCity.ru тренер спортшколы «Юность» Юрий Клещевников.