4 тагильчанина стали призерами чемпионата Свердловской области по тяжелой атлетике

4 тагильчанина стали призерами чемпионата Свердловской области по тяжелой атлетике

Сегодня, 15:33СпортФото: pixabay.com
Четыре тагильских тяжелоатлета Коноваловы Стефания и Милана, Назарова Софья и Полетаев Максим заняли призовые места на чемпионате Свердловской области среди мужчин и женщин.

Он проходил 13 и 14 марта в Екатеринбурге. Назарова Софья стала победительницей в категории 45 килограмм, она заняла первое место. «Бронзу» получили Коновалова Стефания в весе 64 килограмма и Коновалова Милана в весе 71 килограмм. «Серебро» смог завоевать Полетаев Максим в категории 109 килограмм.

По правилам соревнований тяжелой атлетики на взрослые соревнования допускаются спортсмены с 15 лет по году рождения. Коноваловым исполнилось 15 лет в октябре 2020 года, они по своему мастерству уже могут принимать участие в таких соревнованиях, рассказал редакции TagilCity.ru тренер спортшколы «Юность» Юрий Клещевников.

Фото:спортшкола "Юность"

Он отметил, что на соревнованиях проводил тренировку Матвей Миронов, который 22 марта улетает на первенство России по тяжелой атлетике в Старый Оскол и будет бороться за право отбора на первенство Европы.

Матвей смог улучшить свои результаты на 10 килограмм. Он сделал 94 килограмма рывок и 110 килограммов толчок. Он поднял в этот раз больше второго разряда. Он справился с шестью подходами на 100%, пояснил тренер.

Напомним, в феврале четыре тяжелоатлета из Нижнего Тагила стали призерами на первенстве Свердловской области. Матвей Миронов занял первое место и получил путевку на первенство России.

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