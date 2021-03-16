4 тагильчанина стали призерами чемпионата Свердловской области по тяжелой атлетике

Он проходил 13 и 14 марта в Екатеринбурге. Назарова Софья стала победительницей в категории 45 килограмм, она заняла первое место. «Бронзу» получили Коновалова Стефания в весе 64 килограмма и Коновалова Милана в весе 71 килограмм. «Серебро» смог завоевать Полетаев Максим в категории 109 килограмм.
По правилам соревнований тяжелой атлетики на взрослые соревнования допускаются спортсмены с 15 лет по году рождения. Коноваловым исполнилось 15 лет в октябре 2020 года, они по своему мастерству уже могут принимать участие в таких соревнованиях, рассказал редакции TagilCity.ru тренер спортшколы «Юность» Юрий Клещевников.
Он отметил, что на соревнованиях проводил тренировку Матвей Миронов, который 22 марта улетает на первенство России по тяжелой атлетике в Старый Оскол и будет бороться за право отбора на первенство Европы.
Матвей смог улучшить свои результаты на 10 килограмм. Он сделал 94 килограмма рывок и 110 килограммов толчок. Он поднял в этот раз больше второго разряда. Он справился с шестью подходами на 100%, пояснил тренер.
Напомним, в феврале четыре тяжелоатлета из Нижнего Тагила стали призерами на первенстве Свердловской области. Матвей Миронов занял первое место и получил путевку на первенство России.